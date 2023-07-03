好看的網頁排版怎麼做？5個電商網站設計秘訣、範例推薦

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網頁設計怎麼做？電商網站設計，應該怎麼排版，才能提高商品質感和品牌形象？對電商品牌來說，官方網站設計猶如一家店的門面與裝潢，是顧客對品牌的第一印象。因此，好看的網頁排版設計，除了能吸引顧客留在你的賣場之外，更能傳遞出品牌形象與品牌精神，逐漸讓顧客與你的品牌產生連結、認同感。以下5個電商網站設計秘訣、網頁設計範例，教你如何從細節著手，搞定你的電商網頁排版！

好看的網頁排版設計怎麼做？網站設計的秘訣

大家都想要好看的網頁排版設計，那麼到底什麼是好看？好看的網頁設計是什麼？首先還是得回到你的品牌定位，深入了解你的目標群眾是誰？他們喜歡什麼樣的設計風格和店鋪氛圍？否則做得再好看，卻沒有打動你的顧客也是枉然。

延伸閱讀：電商網站必備的4個網頁設計技巧，這樣做避開網頁製作的地雷！

不過，根據那些成功的大品牌的官方購物網站，我們仍發現有幾個大原則可以依循：

網頁畫面乾淨、設計風格具有一致性

簡潔有力的資訊設計，不放過多繁雜的資訊

圖片多於文字，能透過圖像傳達訊息就不要用文字

了解這些大原則之後，我們可以從以下5個網頁設計案例，詳細分析在不同類型的網頁上，如何設計和排版你的頁面：

秘訣一、首頁，簡潔有力的圖片傳達品牌形象

官方網站的首頁，是顧客進入網站後第一眼看到的地方。許多商家會有個誤區：總以為把折扣活動資訊Banner放在首頁，就會吸引到顧客。然而，實際上顧客在還不認識品牌的情況下，那些折扣資訊對他們而言是沒有意義的。反而還有可能形成一種「這個品牌好像都會打折」的印象，不利於品牌價值的塑造。

除非你已是許多人都知道的品牌，否則官方網站的首頁，最重要的資訊就是傳遞你的品牌形象與品牌價值。

首頁形象照片不光好看，更讓照片傳達無聲的訊息

舉例來說，運動機能時尚品牌VIZ A VIZ，由於品牌特色在於運用機能面料，創造運動服與日常時裝的舒適性與可能性。因此，首頁圖片其實只需要挑選一張「最能代表品牌的特色產品照片」即可，而像照片的風格、模特兒，最好也都要與你的店舖氛圍有一致性。

以 VIZ A VIZ 首頁的這張第一張照片為例。除了展現一套經典的機能布料運動服之外，模特兒刻意選擇小麥健康的膚色，並刻意選擇感覺像在台灣老宅或是工廠的背景。這些都是與目標群眾產生無聲的連結：喜歡機能布料的舒適感和時尚風格、愛運動的健康女孩、支持台灣在店研發布料的店家。這些會讓目標群眾有感覺的氛圍和訊息，正是塑造品牌印象的關鍵。

儘管照片中沒有任何文案或 Slogan、只有品牌名稱，商家還是可以光透過一張品牌形象照，讓你想要溝通的對象產生吸引力或好奇心，進一步瞭解你的商品。

電商網站首頁，用畫面傳遞品牌精神與風格

另一個電商網站設計案例，是主張研發符合東方人體質的草本茶主張的「養茶」。主張「融合養生健康茶療與美的生活」，因此，在電商網站的首頁設計上，他們採用的照片和字型選用上，使用純白的服裝、環境與東方瓷器，配合茶色、有襯線的明體字型，讓使用者產生舒服、溫潤、東方的感受。若官網選用的照片、排版設計，都與品牌精神和產品風格貼合在一起，與品牌具有一致性，消費者就更在逛網站的過程中，與品牌產生連結。

在設計網站首頁前，不妨思索一下你的品牌精神、想傳遞出什麼樣的品牌形象，而這個形象如何透過模特兒、產品選擇、背景、畫面佈局等來強化這個形象？

秘訣二、網站LOGO和目錄的排版細節

電商網站設計中，大家都一定會放上自己的品牌LOGO。除了加深品牌印象之外，也能讓顧客點擊後回到首頁。根據使用習慣來說，大部分LOGO都會安排在電腦版網頁的左上角。所以強烈建議除非必要，請將品牌LOGO置於電腦版網頁畫面的左上方；手機版置中於上方，減少使用者的操作和分心。

許多人可能會覺得，既然LOGO版面位置都大同小異，那麼使用現成的網站套版/樣板即可。但實際上，如果想要盡可能貼近你的審美和品牌表達，網站設計能否能調整LOGO與目錄的位置、長度、寬度、顏色等細節還是必須的。品牌的獨特性，往往也都是從設計細節去展現你的不同。

用能自由設計版面的平台，創造像雜誌般的網站排版

以服飾品牌電商 ROSCOE 為例，為了能讓顧客在逛品牌網站時像在翻閱時尚雜誌一樣；透過網路開店平台meepShop後台，自己將目錄和LOGO通通固定在左側，使右側版面能全部展示直式的圖片，像在看雜誌一樣欣賞那些漂亮的照片。此外，ROSCOE 還將品牌 LOGO 的字樣，自行排得稍微突出到圖片，像雜誌常見的排版方式，讓字壓版到圖片上，使整個網站不那麼死板。

雖說LOGO和目錄的設計，大部分網站都大同小異，但其實往往一些細節的排版差異，就會產生不一樣的感受。元件能否自由微調位置、顏色，也會影響你的品牌表達。因此建議商家若想好好設計網站排版，可以選擇能自由調整版面設計的網路開店平台。

延伸閱讀：10分鐘用滑鼠打造客製化網站，10歲小孩也會的電商網頁設計

秘訣三、打造清晰又具體的商品分類頁

商品太多，如果沒有好好分類和介紹，對顧客來說其實反而會眼花撩亂，最後不知道自己該從何找起。因此，商品類型一覽頁是非常重要的；對於那些商品類型眾多、顧客需求繁雜的商家來說，商品類別一覽頁不僅能幫顧客更清楚、具體地了解產品的差異，也能使新手更無流暢去找到可能適合他的產品，不用擔心逛半天沒找到想要的產品。

與其用文字描述哪種包包，不如用圖片陳列

以包包品牌 matchwood 為例，像這種販售包包、服飾的商家，顧客多半在逛的時候也不太清楚自己到底要什麼類型的包包。大部分的商家僅會在網站上面的目錄頁做分類，而顧客光憑目錄上的文字其實很難快速地找到他要的商品。一旦顧客耗費太多時間在尋找商品，其實就會大大降低顧客繼續查找和購物的意願。

因此，像這種賣包包，包包款式眾多的商家，建議商家可以像 matchwood 一樣，獨立做個商品類型一覽頁面。讓顧客可以透過不同類型的圖片陳列，一眼找到自己有興趣的產品類型。甚至商家也可以帶入實體店鋪的陳列思維，進一步去設計分類的排序動線。例如 matchwood 就將護照包、手機小包、皮夾、零錢包這類量體較小、較輕的產品放在同一排，因為這幾種商品多半是同一種顧客：此刻想要找一些輕便包包的顧客。除了可以免去顧客一排一排查找之外，也更有機會透過這樣的陳列，帶動類似商品的銷售。

秘訣四、帶入店鋪陳列思維的商品一覽頁

若你賣的不是像包包有很多種類的產品，只需要商品一覽頁，那麼要怎麼設計會排版設計才能吸引人？其實我們不妨可以帶入實體店鋪的商品陳列思維，試著在商品一覽頁加上簡介文案，讓顧客除了照片之外，獲得更多有意思的資訊。

舉例來說，販賣戶外用品的榛樹林，在戶外家具相關商品頁中，便在商品陳列時加上關於商品特色、賣點的描述，讓玩家可以一眼了解這件商品的功能和優勢。透過這樣的陳列思維，猶如顧客走進一家實體店鋪，顧客透過展示櫃上的文案了解產品故事，默默增加情感認同和連結，進而想要向店員詢問產品的細節和購買方式。因此，在網站上的產品陳列也是如此，如何在有限的版面中，透過圖片與產生連結感的文案，使顧客想要點擊進去了解商品，正是商家在排版設計網站時必須考量到的地方。

秘訣五、有段落安排的商品詳細頁

當顧客最後點擊進產品頁面，在決定是否購買前，一定會浮現這些問題：「這個產品對我有幫助嗎？」、「這個產品好在哪裡？」、「我買這個產品可以獲得什麼？」等等，諸多疑惑。

因此，商家在決定你的商品頁面排版設計與風格前，建議可以先梳理好你的產品頁面的結構動線。可以透過常見的一頁式網頁設計思維切入，一步一步去說服你的顧客購買產品。

常見的一頁式網頁設計架構、段落安排為：

痛點/需求

解決方案

產品特色、細節

產品比較

評價和心得

優惠與其他好處

決定好你的商品頁面內容架構、段落安排後，才去設計每段內容中的元素和排版。無論是利用影片、圖片、段落文字，還是按鈕；在設計商品頁面時，建議像按鈕能調整色彩、圖片能決定版面位置、尺寸等等，以確保商品頁風格仍能與你的品牌風格保持一致。

舉例來說，販售紐西蘭羊奶的品牌 LittleOak 小樹，為了符合其品牌基調，在設計商品頁面時就使用大量繪本式的插圖圖片，按鈕顏色也一起調整成乳黃色。讓顧客在了解商品的同時，還擁有一致的視覺體驗，感受到那份溫馨和天然感。

網頁排版自己來，0基礎也能設計電商網站

看完這些網站設計的秘訣，是不是想好好設計自己的網站了呢？

網路開店平台 meepShop，除了提供具金流物流的購物車系統之外，商家還能自由拖曳網站版面的元件（如目錄、圖片、影片、按鈕等等），依照品牌風格完成自己的網頁排版和設計。以上網站設計案例皆來自meepShop，歡迎想了解如何設計網站的商家，免費預約網路開店顧問。將由經驗豐富的開店顧問，免費提供更多電商網站設計案例，並親手體驗如何從零到一，輕鬆完成網站設計。

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