好看的網頁排版怎麼做？5個電商網站設計秘訣、範例推薦

以 VIZ A VIZ 首頁的這張第一張照片為例。除了展現一套經典的機能布料運動服之外,模特兒刻意選擇小麥健康的膚色,並刻意選擇感覺像在台灣老宅或是工廠的背景。這些都是與目標群眾產生無聲的連結:喜歡機能布料的舒適感和時尚風格、愛運動的健康女孩、支持台灣在店研發布料的店家。這些會讓目標群眾有感覺的氛圍和訊息,正是塑造品牌印象的關鍵。

